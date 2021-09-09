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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler - Son Dakika

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler

09.09.2021 07:32

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Z kuşağı tartışmaları ile ilgili tespitlerde bulundu. Ağrıdır, oyları düşeceği iddia edilen HDP'nin Z kuşağı seçmenle birlikte yüzde 15'e sıçramasının güçlü ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır,T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Ağırdır, konuşmasında siyasetin son dönemindeki gündem maddesi "Z kuşağı" seçmenle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağırdır, oylarında 13 bandından, 7'lere düşme olduğu iddia edilen HDP'nin Z kuşağı seçmeniyle birlikte yüzde 15 bandına oturmasının güçlü bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

"PARTİLER Z KUŞAĞI OYLARI İÇİN ÇALIŞIYOR"

Tüm siyasi partilerde Z kuşağı oylarına yönelik çalışma olduğunu belirten Ağırdır, "Son dönemlerin moda kavramı Z Kuşağı gençleri anlamak. AK Parti de bir şey yapıyor kendince. Öbür taraftan CHP bir şey yapmaya çalışıyor. Kemal Bey Twitter'da, TikTok'ta sosyal medyada gençlere seslenmeye çalışıyor. İYİ Parti toplantılar düzenliyor. Ama kimse şu sayılara bakmamış gibi geliyor. Baraj tartışmaları da var" dedi.

"HDP'DE ÖNEMLİ BİR ÖDÜNÇ OY VAR"

Açıklamalarını sürdüren Ağırdır, "Baraj niye 7'ye düşürüldü. İktidar kanadı temsilcilerinin konuşma ve tespitlerine bakıyorum. Hep şöyle bir varsayım dillendiriliyor. HDP'nin oyunda önemli bir oranda ödünç oy var. Her evde bir insan, kadın ya da koca biri CHP'ye oy vermiş öteki de barajı geçsin diye HDP'ye oy vermiş. Baraj düşünce HDP, gerçek oyu olan 6-7'lere düşecekmiş gibi bir varsayım var" diye konuştu.

KONDA Başkanı Ağırdır, açıklamalarının devamında şunları dile getirdi:

"16 İLA 24 YAŞ ARALIĞININ YOĞUN OLDUĞU İLLERE DİKKAT"

"Ben bir şey söyleyeyim; il il, 81 ilin 2019 yerel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana yaşlardaki değişimi ve yeni seçmeni hesapladığın zaman 23-24 ilde, genç nüfusun ya da 24 yaş altı nüfusun -hepsi yeni oy kullanacak değil ama- bugünün 16-24 yaş arasındaki nüfusun yüzde 25 ila 30 olduğu iller var, yüzde 7-8'de kaldığı iller var. O yüzde 25-30 arasında kalan iller hangileri biliyor musun? Kürt seçmenin yoğunlukta olduğu iller.

"HER YIL MİLYONLARCA SEÇMEN EKLENİYOR"

Çünkü Kürt seçmende çocuk nüfusu fazla. Her yıl kabaca bir milyon seçmen ekleniyorsa, 1 milyon yeni seçmen nüfusunda bizim tespitimiz üzerinden söylüyorum. Genel nüfus oranında Kürt nüfusu yüzde 18 iken bu 1 milyon yeni seçmende yüzde 22-23 oranında.

"HDP, YÜZDE 15'E SIÇRAYABİLİR"

Bu şu demek; tıpkı biraz önce tartıştığımız konuştuğumuz gibi muhafazakarlar ve sekülerler kendi kültürel kimliklerinden yola çıkarak kendi kimliklerini temsil eden partilere oy vereceklerse, Kürt seçmenler de kendilerini temsil eden Kürt partisine oy verecekler. Dolayısıyla HDP'nin 13'ten 12'den 7'ye düşeceği varsayımı değil önümüzdeki seçim sürecinde HDP'nin kendi doğal seçmeniyle bile yüzde 15'e ulaşma ihtimali söz konusu.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Ağırdır, Z Kuşağı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler - Son Dakika
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