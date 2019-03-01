Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Seçimlerden Sonra İyi Parti ve MHP'nin İttifaklardaki Ağırlığı...
25 dakika önce
31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin tahminler neler?
31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin tahminler neler? Seçmen tercihini bu seçimde neler belirleyecek? Kim kimden oy alıyor? Küskün seçmen sandığa gidecek mi? KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır
, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı. Siyasetteki kutuplaşmanın hala sürdüğünü belirten Bekir Ağırdır, 'bloklar arası oy geçişi yok denecek kadar az' dedi. Bekir Ağırdır'a göre 31 Mart seçim sonuçları ne olursa olsun MHP
ve İyi Parti'nin ittifaklardaki özgül ağırlığı artacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:01
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