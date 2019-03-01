Son Dakika Haberleri: Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Seçimlerden Sonra İyi Parti ve MHP'nin İttifaklardaki Ağırlığı...

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Seçimlerden Sonra İyi Parti ve MHP'nin İttifaklardaki Ağırlığı...

25 dakika önce

31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin tahminler neler?

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31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin tahminler neler? Seçmen tercihini bu seçimde neler belirleyecek? Kim kimden oy alıyor? Küskün seçmen sandığa gidecek mi? KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı. Siyasetteki kutuplaşmanın hala sürdüğünü belirten Bekir Ağırdır, 'bloklar arası oy geçişi yok denecek kadar az' dedi. Bekir Ağırdır'a göre 31 Mart seçim sonuçları ne olursa olsun MHP ve İyi Parti'nin ittifaklardaki özgül ağırlığı artacak.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:01 

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