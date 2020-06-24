Kondüktör köpek - Son Dakika

Kondüktör köpek

Bursa'da metro istasyonunun önüne yatan köpek, kendini sevdirmek için saatlerce bekliyor.

Bursa'da metro istasyonunun önüne yatan köpek, kendini sevdirmek için saatlerce bekliyor.


Ertuğrul metro istasyonunun girişine yatan sokak köpeği, burada saatlerce bekliyor. Metrodan çıkan vatandaşlar karşılarında köpeği buluyor. Bazı vatandaşlar köpeği severek geçerken, bazıları ise nereden geçeceğini bilemiyor. Köpek kendisini sevenlere hiç sesini çıkartmadan bekliyor. Sevimli köpek, kendini sevdirmek için çeşitli şirinlikler yapmaktan geri kalmıyor. Bölgenin maskotu olan köpek metroya binenler tarafından çok seviliyor. Her gün köpeği severek metroya binip inen vatandaşlar "Köpek her gün burada yatıp kendini sevdiriyor. Biz de onu sevip metroya binip iniyoruz. Buranın maskotu olmuş durumda. Köpeği bilen normal karşılıyor. Bilmeyen ise biraz korkuyor" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:39 Kaynak: İHA

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