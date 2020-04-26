KONESOB Başkanı Karabacak: "Esnafımız fırsatçılık yapmaz" - Son Dakika
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KONESOB Başkanı Karabacak: "Esnafımız fırsatçılık yapmaz"

13 dakika önce

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Ahilikle yoğrulmuş olan her bir esnaf ve sanatkar kardeşimiz bu mübarek ayda müşterilerine gerek fiyatlarda, gerekse kaliteli üretim ve hizmette, titizliği ve insan sevgisini ön planda tutarak...

KONESOB Başkanı Karabacak:

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Ahilikle yoğrulmuş olan her bir esnaf ve sanatkar kardeşimiz bu mübarek ayda müşterilerine gerek fiyatlarda, gerekse kaliteli üretim ve hizmette, titizliği ve insan sevgisini ön planda tutarak sorumlulukla davranmaktadır" dedi.


KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, tüm İslam Aleminin ve Müslümanların Oruç ayını tebrik etti. Başkan Karabacak açıklamasında, "İslam Alemi ve Müslümanlar olarak 11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah'ın rızasını kazanırken, ülkemizin de içinden geçmiş olduğu durumu göz önünde bulundurarak Peygamber Efendimizin, 'Komşusu açken tok olarak geceleyen kişi Mümin değildir' Hadis-i Şerifini hatırlamalı ve bu mübarek ayda yardımlaşmaya daha fazla önem vermeliyiz" dedi.


"Esnafımız fırsatçılık yapmaz"


Açıklamasında, "Ahilikle yoğrulmuş olan her bir esnaf ve sanatkar kardeşimiz bu mübarek ayda müşterilerine gerek fiyatlarda, gerekse kaliteli üretim ve hizmette, titizliği ve insan sevgisini ön planda tutarak sorumlulukla davranmaktadır" diyen Başkan Muharrem Karabacak, "Esnafımız fırsat kollamaz, fırsatçılık yapmaz. Fahiş fiyatlarla hak etmediğini dilemez. Yemediğini, içmediğini satıp içirmez, yedirmez. Giymediğini hiç bir şekilde tezgahına koymaz. Stok nedir bilmez, literatüründe yer almaz. Ürün tedarikini yapar, müşterisinin kileri olur, raf ömrünü geçirmez en uygun fiyatla velinimetine sunar, hizmet eder. Ben her bir esnaf ve sanatkarımıza Konya'nın bir evladı olarak çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Alışverişlerimizi yerel esnafımızdan yapalım"


Konyalı vatandaşların alışverişlerinde yerel esnaf ve sanatkarı tercih etmeleri tavsiyesinde de bulunan Başkan Karabacak şunları söyledi:


"Dünya ve ülkemiz maalesef korona virüs nedeniyle önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreci en az kayıpla atlatmak ve bu mübarek ayın rahmetinden, bereketinden ve sağlığından faydalanmak adına ibadete yönelip, alınan önlem ve tedbirlere uymak suretiyle de evimizde kalıp dua edelim. ve şunu da lütfen unutmayalım. Bu bir kul hakkı. Kurallara uymayan her bir vatandaşımızın kul hakkına girdiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar süre kurallara uymazsanız, süreci o kadar uzatırsınız. Süreç ne kadar uzarsa berberlerimiz, serviscilerimiz, pazarcılarımız, pastanelerimiz, minibüsçülerimiz, lokantalarımız, kahvehanelerimiz, kafelerimiz, kantinlerimiz gibi işletmecilerimizin ve istihdam ettiğimiz kardeşlerimizin evlerine ekmek, sofralarına AŞ o kadar gecikmiş olur. Kimsenin süreci belirsizliğe sürükleme hakkı yok olamaz ve ben özellikle hemşerilerimizden alışverişlerinde bakkalımızı, manavımızı, kasabımızı, pastanemizi, pazarlarımızı, manavlarımızı, fırınlarımızı, tuhafiyecimizi, terzilerimizi, lokantalarımızı, yani yerel esnafımızı tercih etmelerini istirham ediyorum. Esnafımızın bu süreçte hem maddi, hem de psikolojik desteğe ihtiyacı var. ve biliyoruz ki Konya, esnafına sahip çıkar. Yüce Mevla, devletimizi ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Bu vesileyle tüm İslam Aleminin, Konyalı hemşerilerimizin, esnaf teşkilatımızın, esnaf ve sanatkar kardeşlerimin mübarek Ramazan ayını kutluyor, huzurlu ve bol kazançlı günler diliyorum." - KONYA

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:09 Kaynak: İHA

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