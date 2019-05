KONESOB Başkanı Karabacak: "Konyalı firmalarımızla gurur duyuyoruz"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2018 sonuçlarında yer alan 6 Konyalı firmayı tebrik etti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, İSO 500 listesine giren Konyalı firma sayısının her geçen yıl artış gösterdiğini ve bu durumun gurur verici olduğunu söyleyerek, "Üreterek, ihracat yaparak ve Konyamıza her yönüyle katma değer sağlayan Konya firmalarımızı bu başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.



Konya'nın değerlerinin Türkiye'ye namzet olduğunu vurgulayan Başkan Karabacak, "Bu yıl listede 44. sırada yer alan Konya Şeker, 134. sırada yer alan Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi, 143. sırada yer alan Eti Alüminyum, 299. sırada yer alan Aydınlar Yedek Parça, 356. sırada yer alan Kangal Termik Santral ve 429. sırada yer alan Ova Un Fabrikası'nı tebrik ediyor, firmalarımızın tamamıyla gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Karabacak, "Bizleri gururlandıran, her daim üretip, dünyaya satan firmalarımızı, yöneticilerini, çalışanlarını tebrik ediyorum. İnşallah bu sayı her geçen yıl daha da artar ve Konya'da ilk 500'de ağırlığını daha da hissettiren bir şehir olur. KONESOB olarak üretim bilinci ile geleceğe emin adımlarla ilerleyen tüm sanayicilerimizi ve Konya firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

