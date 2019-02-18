Son Dakika Haberleri: Konesob'tan Vali Toprak'a Ahi Sancağı

Konesob'tan Vali Toprak'a Ahi Sancağı

2 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (KONESOB) ziyaret etti.

Konesob'tan Vali Toprak'a Ahi Sancağı, System.String[]
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (KONESOB) ziyaret etti. Toprak'a KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak tarafından Ahi Sancağı hediye edildi.

Vali Orhan Toprak'ı Esnaf Sarayı önünde KONESOB Başkanı Karabacak ve oda başkanları karşıladı. Ziyarette Toprak'a esnaf teşkilatı ve meslek odaları hakkında bilgiler verildi. Başkan Muharrem Karabacak, Vali Toprak'a günün anısına Ahi Sancağı takdim etti. Hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Cüneyit Orhan Toprak, Başkan Karabacak'a ve oda başkanlarına teşekkür etti. Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

Konya, Mustafa Toprak, Orhan Toprak, Güncel
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