KONESOB yeni logosuna kavuştu - Son Dakika

KONESOB yeni logosuna kavuştu

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)'nin yeni logosu belirlendi.

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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)'nin yeni logosu belirlendi.

2018 yılında göreve gelen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Yönetim Kurulu, kurumsallaşmanın önemine binaen yeni bir logo arayışına gitti. Kurumsal kimlik, resmi yazışmalar ve sosyal medyada kullanılmak üzere çalışmalara hız veren KONESOB'un yeni logosu kısa bir süre önce belirlendi.

Yeni logoyla ilgili açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Logo, bir ürünün, firmanın, kurumun ya da hizmetin harf ve resimsel ögeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Logo sade, kolay anlaşılır, hatırlanması kolay ve mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmalı ki her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilmeli, çok büyük ölçülerde dağınık görünmemeli ve her türlü yüzeyde okunabilir olmalıdır. Konya Esnaf Odaları Birliğimizin logosunu tasarlarken bu kurallar çerçevesinde estetik kullanışlı ve etkileyici bir logo tasarlamaya çalıştık" dedi.

Logonun kurumların kimliğini yansıtan en önemli görsel öge olduğuna dikkat çeken Karabacak, "Bu yüzden kurumun geçmişini, bu gününü ve geleceğini simgelemelidir. Bu yüzden yeni logomuzun Birliğimizi on yıllarca taşıyabilecek nitelik ve nicelikte olmasını arzuladık. Yeni logomuz hem tarihimizden hem kültürümüzden izler taşımalı hem de geleceğe ışık anlamında modern olmalıydı. Tüm bunların yanında odalar birliğimizin adına uygun olarak 'birliği' simgelemeliydi. Bu düşünceler ışığında; en başında yüzyıllarca milletimizin devleti olan ve başkenti Konya'yı vurgulayan Selçuklu Devleti'nin motifini logonun ana gövdesinde konumlandırdık. Özellikle Selçuklu yıldızının 8 köşeli olması bize 8'li motifi kullanmamız gerektiğini söylüyordu. Logodaki tarihe olan saygılı anlatımımızı bu şekilde sağladık. Selçuklu motifinin tam ortasına yine Konya deyince ilk akla gelen Mevlana ve Mevleviliğin ana simgelerinden olan "semazen" şeklini yerleştirdik. Böylelikle hem Konya vurgusuna ve kültürümüze atıfta bulunduk. Semazeni ortaya çıkaran yuvarlağı ise yeniden doğuşun ve enerjinin simgesi olan 'güneş' algısıyla bütünleştirdik. Semazen figürünün etrafını saran el ele tutuşmuş sikkeleri ise el ele tutuşan birlik olan ahiler olarak vurguladık. Esnaf odaları birliğimizin ruhuna uygun ahiliği bu çizgilerle ortaya çıkarmış olduk. Böylelikle birlik ve kardeşlik temasını tamamladık. Esnaf ve Sanatkar deyince; akla çalışmayı ve üretkenliği getiren ilk sembollerden olan "dişli" ögesini son derece ahenkli bir biçimde motifimizin etrafındaki kombinasyona uygun modernlikte resmettik. Kuruluş yılımız olan 1954'ü yine logonun içinde uyumlu bir şekilde yerleştirdik. Motifteki ovallikle birbirini tamamlayan yazı karakteri tipografik olarak mükemmel bir birliktelik sağladı" diye konuştu.

KONESOB logosunda kullanılan renkler

Birliğin logosunda kullanılan renkler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Karabacak, "Turkuaz, diğer adıyla Türk mavisi adını, Türkiye topraklarında bulunan turkuaz mineralinden alır. Batılılar bu mineralin taşına, 'Türk olan, Türk'e özgü' anlamına gelen Turkuaz adını vermiş. Türklerle özdeşleşmiş bir renk olan turkuaz, dünyanın pek çok ülkesinde Türk rengi olarak tanınır. Turkuaz, soğuk bir renk olduğu için sakinleştirici etkiye sahiptir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde muhteşem camileri süsleyen çinilerde, turkuaz renginin tercih edildiğini görürüz. Dinginliğin, ferahlığın, dengenin rengi olan ve modası hiç geçmeyen bir renk olan turkuazı biz de logomuzun ana rengi olarak kullanmayı uygun gördük. Doğanın rengi olan yeşil, denge ve uyumun rengi olmasının yanı sıra güvenin rengi olarak tercih edilir. Dinlendirici ve huzur veren özelliğe sahiptir. Anadolu'da kıyafetlerde sıklıkla kullanılan yeşil, örf ve adetlere, bağlılığa işaret eder. Ayrıca farklı araştırmalara göre de yeşil rengin algısı başarı ve sakinliktir. Bu nedenle bu rengin tonlarının birçok alanda kullanıldığını görürüz. Kısaca ilk bakışta Konya diye bağıran detaylara inince tarih ve kültür kokan ama bir o kadar da sadeliğinden taviz vermeyen bir logo ortaya çıktı. Yeni logomuz Konyamıza ve tüm esnafımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Esnaf ve Sanatkarlar, Selçuklu, Esnaf, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KONESOB yeni logosuna kavuştu - Son Dakika

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