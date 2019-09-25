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Konfeksiyon ihracatçı ile ithalatçıları buluştu

1 saat önce

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Bölgesinde ihracatını arttırmak için İzmir'de faaliyet gösteren mümessil firma temsilcileri ile konfeksiyon ihracatçılarını bir araya getirdi.

Konfeksiyon ihracatçı ile ithalatçıları buluştu, System.String[]

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Bölgesinde ihracatını arttırmak için İzmir'de faaliyet gösteren mümessil firma temsilcileri ile konfeksiyon ihracatçılarını bir araya getirdi.


Ege Bölgesinde ihracatını arttırmak için İzmir'de faaliyet gösteren mümessil firma temsilcileri ile konfeksiyon ihracatçı İzmir'de bir otelde buluştu.Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından düzenlenen programda, ikili iş görüşmeleri gün boyu sürdü. Görüşmelere EHKİB üyesi 34 firma katılırken, 17 mümessil firma yerini aldı. EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, İzmir'de ilk kez yaptıkları ikili iş görüşmeleri etkinliğinin son derece verimli geçtiğini söyledi.


İhracatçı firmaların, mümessil firma temsilcilerine 2020-21 sezonu sonbahar ve kış sezonu koleksiyonlarını sunduğunu, EHKİB üyelerinin 2019 yılının ocak-ağustos döneminde 882 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını anlatan Sertbaş, "2018 yılının aynı dönemine göre ihracatımızda yüzde 4'lük bir gerileme yaşanmakla birlikte temmuz ve ağustos aylarında ihracatımız artışa geçti. Eylül ayında 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz. Artış trendinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi ve 2019 yılını artıda kapatmak için fuar, alım heyeti, sektörel ticaret heyeti organizasyonlarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

İzmir, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
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