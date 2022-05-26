Konfeksiyon işçisi çalıştığı atölyede ölü bulundu - Son Dakika
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Konfeksiyon işçisi çalıştığı atölyede ölü bulundu

26.05.2022 09:07

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, çalıştığı giyim atölyesinde ölü bulundu.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, çalıştığı giyim atölyesinde ölü bulundu. Geceleri atölyede kaldığı öğrenilen işçinin ölüm nedeni belirlenemezken, cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurunu morguna kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre çalıştıkları atölyeye gelen işçiler, bir arkadaşlarının yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Atölye çalışanları durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İlk incelemenin ardından Şadi Elmuhammed (31) isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken, olay yeri inceleme polisleri atölyede çalışma başlattı. Henüz ölüm nedeni belirlenemeyen şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurunu morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli-İHA)

Konfeksiyon işçisi çalıştığı atölyede ölü bulundu
Konfeksiyon işçisi çalıştığı atölyede ölü bulundu
Konfeksiyon işçisi çalıştığı atölyede ölü bulundu
Konfeksiyon işçisi çalıştığı atölyede ölü bulundu

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Kaynak: İHA

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