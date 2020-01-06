Konfeksiyon kursunda kadınlar "geleceklerini dikiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konfeksiyon kursunda kadınlar 'geleceklerini dikiyor' - Son Dakika

Konfeksiyon kursunda kadınlar "geleceklerini dikiyor"

6 saat önce

Çubuk Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından ortaklaşa açılan konfeksiyon kursuna katılan 40 kadın, geleceklerini dikiyor.

Konfeksiyon kursunda kadınlar

Çubuk Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından ortaklaşa açılan konfeksiyon kursuna katılan 40 kadın, geleceklerini dikiyor.

Atatürk Mahallesi'ndeki Kurbantepe Tesisleri'nde açılan Çubuk Meslek Edindirme kurslarına 40 ev hanımı başvurdu. Kadınlar burada biçki, dikiş-nakış, model üretme, kesme gibi tekstil alanına ait bilgileri öğrenirken 4 aylık kurs sonunda başarılı olanlar, ilçedeki tekstil atölyelerinde istihdam edilebilecek.

Kursun usta öğreticisi Nejla Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurs süresince kadınların hem harçlık aldıklarını hem de meslek edindiklerini dile getirdi.

Kursta hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdiklerini ifade eden Akdoğan, "Şimdi de kadınlarımız burada kendilerinin ve çocuklarının kıyafetlerini dikiyorlar. Kısa sürede burada kursiyerlerimiz ile birlikte fabrika gibi etek ve pantolon üretiyoruz. İlçemizdeki konfeksiyon atölyeleriyle görüştük ve onlara direkt çalışabilecek personel verebileceğiz." diye konuştu.

- "İhtiyacımız olan tüm tekstil ürünlerini artık kendimiz dikiyoruz"

Hatice Yalçın ise kurs sayesinde kendilerini geliştirdiklerini belirterek, "Belediye başkanımızın bize verdiği bu imkan sayesinde hem meslek sahibi oluyoruz hem de kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Buradan aldığımız harçlıklar sayesinde bile aile bütçesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi ihtiyaçlarını dikmeye başladığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen kursiyerlerden Fatma Altan da "Şu anda etek, pantolon, çarşaf, nevresim takımlarını dikebiliyorum. İhtiyacımız olan tüm tekstil ürünlerini artık kendimiz dikiyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

Evde boş oturmanın kendilerine büyük sıkıntılar verdiğini dile getiren Zeynep Söğüt ise "En azından burada bir hedefimiz var. Aile bütçemize katkı verirken bir de meslek öğreniyoruz. En güzeli de üretime katkı vermek ve bu duyguya sahip olmak." değerlendirmesini yaptı.

Çubuk Belediyesi, İŞKUR, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım
Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu 15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı

Son Dakika Haberleri
20:42 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (EK) - Son Dakika
20:42 John Bolton, Senatodaki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Son Dakika
20:39 Kuma getirdiği kadının dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2) - Son Dakika
20:39 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5) - Son Dakika
20:37 Bozüyük'te eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 20:45:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konfeksiyon kursunda kadınlar "geleceklerini dikiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]