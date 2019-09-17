Konferans çevirmenliğinin 50 yılı bir kitapta toplandı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Ya barışa katkı sağlarsınız ya da savaş çıkarırsınız eğer yanlış ifadeler ve yanlış terimler kullanacak olursanız. Dolayısıyla tercümanların kültürel farklılıkları bilmesi ve dilleri kullanma şekillerine aşina olmaları gerekiyor." dedi.

Türkiye Konferans Tercümanları Derneğinin (TKTD) kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle hazırlattığı "Bu Kulaklar Neler Duydu: Türkiye'de Konferans Çevirmenliğinin 50 Yılı" adlı kitap, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen etkinlikle basına tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Berger, ilk defa AGİT'te görev yaptığı dönemlerde tercümanlarla tanıştığını, bunca yıllık deneyiminden sonra tercümanlık işinin son derece önemli ve zor olduğunu söyleyebileceğini dile getirdi.

Tercümanların çok büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Christian Berger, "Ya barışa katkı sağlarsınız ya da savaş çıkarırsınız eğer yanlış ifadeler ve yanlış terimler kullanacak olursanız. Dolayısıyla tercümanların kültürel farklılıkları bilmesi ve dilleri kullanma şekillerine aşina olmaları gerekiyor." diye konuştu.

Berger, TKTD'nin Türkiye'de yaptığı bu çalışmanın Avrupa için de önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AB Komisyonunda çeviri ile ilgili kocaman bir departman var, yaklaşık 23 bin çalışanı var. Bunların çoğu çevirmen ve dil konusunda çalışan. Burada sadece sözlü çeviri değil, ayrıca yazılı çeviri de yapılmaktadır. Avrupa Topluluğunun bir numaralı direktifi 'Her vatandaşın kendi dilini kullanma hakkı vardır.' İlk başta dört resmi dil varken şimdi 23 resmi dile ulaşmış durumdayız."

"Türkiye'nin hikayesi"

TKTD Başkanı Bahar Çotur, 1969'da bir grup vizyoner meslektaşının uluslararası standartlara uygun ilkeleri yerleştirmek için bu derneği kurduklarını söyledi.

Türkiye'deki bütün profesyonel konferans çevirmenlerinin hak ve sorumlulukları üzerinde çalıştıklarını belirten Çotur, dernek üyelerinin meslek eğitiminin uluslararası alanda kabul görmüş ilke ve kriterlere uygun şekilde gerçekleştirilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Çotur, tanıklıklarını sonraki kuşaklara aktarmak ve başkalarının da erişimine açmak için 50. yılları vesilesiyle profesyonel bir ekiple bir mikro tarih çalışması yaptıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Prodüksiyonun başında Filmbüfe Genel Müdürü Haşmet Topaloğlu vardı. Belgesel Yönetmeni Somnur Vardar, çoğunluğu kurucu kuşaktan olmak üzere üç kuşağın temsilcilerinden oluşan 35 meslektaşımızla toplam 55 saate ulaşan röportajlar yaptı. Ödüllü fotoğraf sanatçısı Erhan Şermet de kitabımız için fotoğrafları çekti. Kitaptaki diğer görseller de TKTD'nin yine 50. yıl vesilesiyle dijital ortama aktardığı yüzlerce belge ve fotoğraftan oluşan arşivinden alındı. Bu kitapta, bir yandan kendi adlarına konuştuklarına pek şahit olmadığınız, hep başkalarını aktarırken duyduğunuz konferans çevirmenlerinin sesini duyacak, anılarını paylaşacak, onları daha yakından tanıyacak, bir yandan da Türkiye'nin son 50 yıllık serüvenini okuyacaksınız. Kaynak niteliğindeki bu kitaba sadece konferans çevirmenlerinin değil, Türkiye'nin hikayesini bambaşka bir bakış açısından okumak isteyenlerin de ilgi göstereceğine inanıyoruz."

Basın toplantısının ardından gerçekleşen kokteylde konferans çevirmenleri, paydaşlarıyla bir araya gelerek 50 yıllık ortak tarihlerini kutladı.