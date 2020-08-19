Konferans liderleri Lakers ve Bucks'a play-off dersi!

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

İlk tur serisinde 1-0 üstünlük yakalayan Magic'te Nikola Vucevic 35, Terrence Ross 18, Gary Clark ve Markelle Fultz 15'er sayıyla oynadı.

- Magic, Bucks'ı mağlup etti

LeBron James'in 23 sayı, 17 ribaunt, 16 asistle "triple double" performansı ve Anthony Davis 'in 28 sayı, 11 ribauntluk katkısı Lakers'ın mağlubiyetini önleyemedi.

NBA play-off'ları, iki konferansta oynanan 4 maçla devam etti.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:33

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