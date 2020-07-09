Konferans salonunda artık nikah işlemleri de yapılacak - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi, Türkiye 'nin en modern tesislerinden biri olan Yunus Emre Millet Çarşısı'nda bulunan Konferans Salonu'nda nikah işlemi gerçekleştirmeye başladı.

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