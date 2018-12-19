Son Dakika Haberleri: Konferansa Yoğun Katılım

Konferansa Yoğun Katılım

1 saat önce

AEP Formatörü ve Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit Elazığ'daki söyleşi ve konferans programlarına bugün de devam etti.

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Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 'Ailede Duygusal Zeka' konulu konferansa AEP Formatörü ve Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit, konuşmacı olarak katıldı.

Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Kömürlü ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Katılım yoğunluğundan oldukça memnun olan AEP Formatörü ve Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit, konuşmasına evlilikte yaşanan sorunlar ve bu sorunlarla baş etmenin çözüm yollarını anlatarak başladı. "Anne babalar olarak sorunlu ilişkileri bizler hazırlıyoruz" diyen Yiğit, "Çocukları nitelikli yetiştirmek için öncelikle bizler kendimizi iyi yetiştirmeliyiz. Geleceğin anne babaları önce kendi anne babasından rol kapar" dedi. Yiğit, sevgi ve merhametin küçük küçük dokunuşlarla daha çok paylaşılacağını ifade etti.

YİĞİT, KADIN MECLİSİ'NDE

AEP Formatörü ve Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit, Kent Konseyi Kadın Meclisi ÜyeleriyleElazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'nde bir araya gelerek kısa bir söyleşi düzenledi.

Söyleşi öncesi bir açıklama yapan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Keskin, AEP Formatörü ve Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit'e gerçekleştireceği söyleşi için çok teşekkür etti. Konuşmaların ardından Yiğit, Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'ne gelen vatandaşlara 'Ailede Duygusal Zeka' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

AEP Formatörü ve Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit Elazığ'daki söyleşi ve konferans programlarına Elazığ Belediyesi Harput Salonu'nda Bahçeşehir Kurs Merkezi öğrencilerine yapmış olduğu söyleşi programıyla devam etti. Yiğit, öğrencilere öğrenmek istedikleri her konuda öğretmenlerini olabildiğince sömürmeleri gerektiğini ve bundan öğretmenlerinin mutlu olacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:09 Kaynak: Bültenler

Elazığ, Güncel
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