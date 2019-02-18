Son Dakika Haberleri: Konfeti 16'dan Göz Kamaştıran Organizasyon

Konfeti 16'dan Göz Kamaştıran Organizasyon

41 dakika önce

Bursa'da 1 yıl önce kurulan konfeti 16 firması yapmış olduğu organizasyonlarla göz doldurmaya devam ediyor.

Konfeti 16'dan Göz Kamaştıran Organizasyon, System.String[]

Özel günlerde ve spor kulüplerine yapmış oldukları organizasyonlarla adından söz ettiren konfeti 16 DOĞRU YÖNETİM VE YÜKSEK PERFORMANSI ile taktir toplamaya devam ediyor.

Müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiş olan konfeti 16 yapmış olduğu spor organizasyonu ile 200'e yakın konuğun eğlenerek unutulmaz bir şampiyonluk kutlamasını hafızalara yerleştirdi.

Bursada süper amatöre yükselen şampiyon şükraniye spor kutlama organizasyonunu alan firmamız konfeti, volkan ve havai fişek gösterileri ile görsel bir şölen sunarken gelen konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Bünyesinde yer alan gerekli ekipmanlar ile tüm organizasyon ihtiyaçlarınıza yanıt verebilen ve gerekli araştırmaları yaptıktan sonra oluşturduğu plan çerçevesinde organizasyon hizmetini sürdüren KONFETİ 16her mekâna kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir. Sizlerden gelen talep doğrultusunda ve sizlere verdiği tavsiyeler ile ortaya şık bir organizasyon fikri çıkaran Konfeti 16organizasyonun tüm yükünü sizin adınıza taşımaktadır.

Sizleri gereksiz stresten koruyan ve sadece konuklarınızla ilgilenmenizi sağlayan konfeti 16 firmaları, hiçbir olumsuz duruma izin vermeden sorunsuz bir şekilde günün sonlanmasını sağlamaktadır. Sahip olduğu deneyim ve uzman ekibi ile birlikte her türlü aksiliği profesyonelce kısa sürede çözen, tüm detaylar ile en ince ayrıntısına kadar ilgilenmektedir. Eksik olanları tamamlamak için sürekli tetikte olan organizasyon firmamız, gün sonunda tüm malzemeleri toplayarak her şeyi eski haline geri getirir. Müşterilerinin memnuniyetini ilk önceliği olarak gören konfeti 16, hayal ettiğiniz her şeyi sizin adınıza yapmaya devam ederek, sizler için hizmet kalitesini artırmaya devam etmekte ve bu doğrultuda çalışmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:48 Kaynak: Bültenler

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