Konfor ekonomisi hızla büyüyor - Son Dakika
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Konfor ekonomisi hızla büyüyor

7 saat önce

Trendyol'un tüketici eğilimleri raporuna göre, kadınlar çamaşır kurutma makinesi, erkekler ise robot süpürge tercih ederken konfor ürünlerinin en çok satıldığı şehir İstanbul oldu.

Konfor ekonomisi hızla büyüyor, System.String[]

Trendyol'un tüketici eğilimleri raporuna göre, kadınlar çamaşır kurutma makinesi, erkekler ise robot süpürge tercih ederken konfor ürünlerinin en çok satıldığı şehir İstanbul oldu.

E-ticaret platformu Trendyol, 2019 yılına ilişkin tüketici eğilimleri raporunu açıkladı. Rapora göre, Türkiye'de tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ürünlerin satışında ciddi artışlar yaşandı.

Trendyol raporuna göre platformda en fazla tercih edilen ürünler arasında robot süpürge, telefon ve laptop tutucular, çay kahve makineleri, otomatik diş fırçaları yer aldı.

Kadınlar çamaşır kurutma makinesi, erkekler robot süpürge tercih etti


En yüksek artışlar çamaşır kurutma makinesi, elektrikli su pompaları, telefon ve laptop tutucularla scooter'da görüldü. Kadınlar 2019'da en çok çamaşır kurutma makinesi, elektrikli su pompası ve çay kahve makinesi ürünlerini tercih ederken, erkekler robot süpürge, telefon ve laptop tutucularla scooter ürünlerini satın aldı.


Bir önceki yıla göre satışlardaki artış oranlarının yer aldığı raporda, telefon tutucuların satışı 15 kat, çay-kahve makineleri satışı 3 kat, scooter satışı 10 kat, çamaşır kurutma makinelerinin satışı ise 6 kat arttı. Platformda satılan her 10 elektrikli süpürgeden biri robot süpürge oldu. Elektrikli su pompası satışları son 3 ayda 4 katına çıkarken, otomatik diş fırçası satışları bir yıl içinde 3 kat arttı.

Trendyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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