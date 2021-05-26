Konfüzyon Nedir ve Neden Olur? Konfüzyon Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Konfüzyon kısaca bilinç bozukluğu olarak da bilinmektedir. Konfüzyonu tetikleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Konfüzyon nedenleri doktor tarafından yapılan bir takım tanı testleri ile birlikte tespit edilmiş olur.

Konfüzyon Nedir?

Konfüzyon zihnin tam açık olmaması uyanık olduğu halde sürekli olarak bilinç kapalı gibi olma durumuna denilmektedir. Kısaca bilinç bozukluğu olarak da adlandırılan bir tür hastalıktır. Konfüzyon çevreyi tam olarak doğru algılayamama durumuna da denir. Bu kişilerde bilinç bulanıklığı gün boyunca devam eder. Sersemlik hali de söz konusudur.

Konfüzyon Neden Olur?

1) Alkol

Aşırı derecede alkol kullanımı sonucunda zihin bulanıklığı yaşanmaktadır. Alkol bağımlılığı özellikle alkol oranı yüksek olan alkollü içeceklerde Konfüzyon ortaya çıkabilir. Konfüzyon bilinç bulanıklığının en büyük nedenleri arasında alkol görülmektedir. Bundan dolayı bilinç bulanıklığı yaşanmamak açısından alkol tüketiminin azaltılması son derecede önemlidir.

2) Travma

Özellikle kafaya alınan darbeler sonucunda konfüzyon gelişmektedir. Konfüzyon'un en büyük nedenleri arasında travma görülür. Travma aniden gelişen konfüzyona neden olabilir. Bundan dolayı travma da önemli bir neden olarak görülmektedir.

3) Oksijen Azlığı

Kimi zaman oksijen azlığı nedeni ile de konfüzyon ortaya çıkabilir. Bazı olaylar neticesinde beyne az oksijen gitmesi sonucunda bilinç bulanıklığı yaşanabilir.

4) İlaç Yan Etkisi

Bazı ilaçlar yan etkisi olarak bilinç bulanıklığının en büyük sebepleri arasında gösterilmektedir. Bazı ilaçlar toksin maddelere ve vücutta bir takım belirtilerin yaşanmasına neden olur. Bu belirtilerden bir tanesi de Konfüzyon olarak bilinir.

5) Migren

Migren ataklarla birlikte ortaya çıkan bir baş ağrısıdır. Migren krizleri öncesinde beyinde bir takım olumsuz faktörler de ortaya çıkmaktadır. Migren konfüzyona neden olabileceği saptanmıştır.

Konfüzyon Belirtileri

1) Şaşkınlık

Kişide en büyük belirti olarak şaşkınlık ortaya çıkar. Şaşkınlık özellikle gün boyunca devam eder. Kişi çevresinde olan biten her şeye şaşırarak tepki verir. Şaşkınlık önemli bir bilinç bulanıklığı belirtisi olarak karşımıza çıkar.

2) İşlev Bozukluğu

Kişi uyanık olsa dahi bir işlev bozukluğu söz konusudur. İşlev bozukluğu en önemli belirtilerden bir tanesidir. Konfüzyon olan bir kişide kişi sorulara düzgün cevaplar veremeyebilir. Uyanık olsa dahi uyuklama hali söz konusudur.

Konfüzyon Tanısı ve Tedavisi

Konfüzyon tanısı için ilk olarak hastaya glukoz testi yapılır. Glukoz kan testi ile birlikte kandaki glikoz miktarı tespit edilir. Kandaki glikoz miktarının fazla olması ya da az olması bu hastalığın tanısı açısından son derecede önemlidir. Ayrıca konfüzyon için yapılan bir takım karaciğer fonksiyon testleri de vardır. Karaciğer fonksiyon testleri ile birlikte hastanın karaciğer durumu da ayrıntılı şekilde görülür.

Konfüzyon bilinç bulanıklığının tam olarak bir kesin tedavisi yoktur. Yalnızca yapılan bir takım tedaviler belirtilere yönelik yapılmaktadır. Konfüzyon nedenleri tespit edildikten sonra bu nedenleri geçirici faktörlere yönelik tedavi seçenekleri vardır. Kan şekeri de bilinç bulanıklığında çok önemlidir. Kan şekerinin yüksek olması konfüzyon için risk teşkil eder. Bunun için tedavi seçenekleri arasında kan şekerini dengeleyici faktörler geliştirilmektedir. Bu şekilde hastanın kan şekeri dengelenir ve konfüzyona neden olan faktörler ortadan kaldırılmış olur.