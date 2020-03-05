Kongo, 5 ülkeden gelen tüm yolcuları karantinaya alacak - Son Dakika
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Kongo, 5 ülkeden gelen tüm yolcuları karantinaya alacak

46 dakika önce

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde, Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan gelen tüm yolcuların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinaya alınacağı belirtildi.

Kongo, 5 ülkeden gelen tüm yolcuları karantinaya alacak, System.String[]

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde, Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan gelen tüm yolcuların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinaya alınacağı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı çarşambadan itibaren geçerli olan uygulamaya ilişkin tebligatı Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'ın başkent Brazzaville'deki büyükelçiliklerine gönderdi.

Uygulama gereği bu ülkelerden gelen yolcular taramaya tabi tutulacak ve sonuçlar negatif çıksa dahi tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınacak.

Öte yandan belirtilen ülkelerin bulunduğu liste, risk durumuna göre yeni ülkelerin eklenip çıkarılması şeklinde güncellenebilecek.

Adı geçen 5 ülkeden sadece Fransa ulusal hava yolu Air France'ın Kongo'ya direkt uçuşu bulunuyor. Air France, 4'ü Brazzaville, 5'i ekonomik başkent Pointe-Noire'a haftada toplam 5 uçuş gerçekleştiriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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