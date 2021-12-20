Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso karantinaya alındı - Son Dakika

Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso'nun, kendisine yakın birkaç kişinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Nguesso'ya yakın birkaç kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Nguesso'nun Kovid-19 testinin negatif çıkmasına rağmen karantinaya alındığı kaydedildi.
Nguesso'nun ülkenin ekonomik başkenti Pointe-Noire'a bugün yapacağı ziyaret de iptal edildi.
Kaynak: AA
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