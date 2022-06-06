Kongo Cumhurbaşkanı, Ruanda'yı ülkesindeki isyanı desteklemekle suçladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı ülkesindeki isyanı desteklemekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi yaptığı açıklamada, Ruanda'nın, topraklarındaki Mart 23 Hareketi (M23) adlı isyancı grubu desteklediğine dair hiç şüphenin olmadığını dile getirdi.

Ruanda ile barışçıl ilişkiler arayışında olduğunu vurgulayan Tshisekedi, barış arzusunun zayıflık olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.

KDC'nin doğusunda haftalardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı M23 grubu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suçlamaları reddeden Ruanda ise KDC'nin kendi topraklarına bomba attığını ve sivillerin yaralanmasına sebep olduğunu ileri sürüyor.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçak seferleri karşılıklı durdurulmuştu.

İki ülke arasındaki sorunlar "Kasika Katliamı"na dayanıyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) raporuna göre, 24 Ağustos 1998 gecesi KDC'nin Kasika kasabasında, Ruandalı askerlerin saldırısında çoğu kadın ve çocuk 1000'den fazla sivil öldürüldü, binlerce kişi yaralandı.

Ruanda'daki 1994 soykırımından sonra Kasika yakınlarına yerleşen eski Ruandalı askerler, Kasika Katliamı'nın sorumlusu olarak gösteriliyor.

KDC'nin doğusu, Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Kasika bölgelerinde bugün de şiddet eylemleri yaşanmaya devam ediyor.