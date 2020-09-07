Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso, Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'nun, Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Bakanlık, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'nun, Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso 7-9 Eylül 2020 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Kongo Cumhuriyeti'nden ülkemize Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi imkanlarının ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılması öngörülmektedir." denildi.