Kongo Cumhuriyeti IMF'den 500 milyon dolarlık acil yardım istedi - Son Dakika

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Uluslararası Para Fonundan (IMF) acil 300 ila 500 milyon dolar civarında yardım talep etti.

Cumhurbaşkanı Nguesso, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19'un ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin ağır olacağını belirterek, IMF'den acil 300 ila 500 milyon dolar yardım istediklerini ifade etti.

Kovid-19'un etkisinin yanı sıra petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşandığını aktaran Nguesso ekonomik baskılardan hem yabancı hem de yerli yatırımcının olumsuz etkileneceğini kaydetti.

Nguesso, IMF'nin bu acil yardım talebine olumlu yanıt vermesini umduğunu dile getirdi.

Öte yandan, IMF 2019 Temmuz ayında onaylanmış 448 milyon dolarlık krediyi dondurmuş ve Kongo'nun bu krediden faydalanabilmesi için ülkede faaliyet gösteren iki petrol şirketi (Glencore ve Trafgiura ) ile yeni bir sözleşme yapılmasını şart koşmuştu.