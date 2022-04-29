Kongo Cumhuriyeti'nde 132 Kişi Kızamıktan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

BRAZAVİL, 29 Nisan (Xinhua) -- Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Gilbert Mokoki Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkede 24 Nisan itibariyle 6.259 kızamık vakasının kayda geçtiğini ve bunların 132'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan, ülkenin ekonomik açıdan başkenti sayılan Pointe-Noire bölgesinin salgının merkez üssü konumunda olduğunu ve bölgede 2022 yılının başından bu yana 5.488 kişinin kızamığa yakalandığını ve 112'sinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kongo Sağlık Bakanı, "Bu ölümlerin çoğu, sağlık merkezlerine geç başvuran kişiler arasında gerçekleşti" diye konuştu. Bakan, Sağlık Bakanlığı'nın halkın kızamığın olası belirtileri ve sağlık hizmetlerinin erken aşamada kullanımı konularında farkındalığını artırmaya yönelik önlemleri uygulamaya koyduğunu dile getirdi. Kongo hükümeti, epidemiyolojik sürveyans (bulaşıcı hastalık takibi) ve rutin aşılama uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik önlemler aldı. Mokoki, " Hükümet, bu sağlık acil durumlarına yönelik gerekli tüm önlemleri alıyor ve halkı herhangi bir kızamık vakasından şüphelenmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaya çağırıyor" diye konuştu.

Geçen Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı Afrika ülkelerinde Kovid-19 pandemisi yüzünden yaşanan aksaklıklar nedeniyle kızamığa karşı aşılama çalışmalarının durması yüzünden bu ölümcül hastalığın salgın halinde görülebileceği uyarısında bulunmuştu.