Ülkeyi sarsan olay! Asker olma hayali kuran gençler ezilerek hayatını kaybetti

Kongo'da askeri personel seçmeleri sırasında stadyumda izdiham meydana geldi. Olayda en az 37 kişi yaşamını yitirdi.

İZDİHAMDA 37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, askeri personel seçmeleri için Michel-Ornano Stadyumu'nun önünde toplanan gençlerin, stadyuma girişi sırasında izdiham çıktı. Birçok kişinin yaralandığı izdihamda, en az 37 kişi hayatını kaybetti.

1500 ASKERİ PERSONEL ALINACAKTI

Yaralılar, Brazavil Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kongo ordusu çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 1500 askeri personel alımı yapacağını duyurmuştu.