 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ülkeyi sarsan olay! Asker olma hayali kuran gençler ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Ülkeyi sarsan olay! Asker olma hayali kuran gençler ezilerek hayatını kaybetti

Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'deki Michel-Ornano Stadyumu'nda, askeri personel seçmeleri sırasında izdiham yaşandı. Olayda ezilen en az 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkeyi sarsan olay! Asker olma hayali kuran gençler ezilerek hayatını kaybetti
21.11.2023 - 16:02,
Abone Ol

Kongo'da askeri personel seçmeleri sırasında stadyumda izdiham meydana geldi. Olayda en az 37 kişi yaşamını yitirdi.

İZDİHAMDA 37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, askeri personel seçmeleri için Michel-Ornano Stadyumu'nun önünde toplanan gençlerin, stadyuma girişi sırasında izdiham çıktı. Birçok kişinin yaralandığı izdihamda, en az 37 kişi hayatını kaybetti.

1500 ASKERİ PERSONEL ALINACAKTI

Yaralılar, Brazavil Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kongo ordusu çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 1500 askeri personel alımı yapacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Kongo, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkeyi sarsan olay! Asker olma hayali kuran gençler ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Bakan Yerlikaya: Yolyemezler grubu olarak bilinen suç örgütü çökertildi
16:51 İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl 25 Kasım'a çekildi
16:48 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 874 bin liraya yükseldi
16:32 Seda Sayan'ın ablası estetik operasyonu geçirdi! Son halini görenler tanıyamadı
16:02 Ülkeyi sarsan olay! Asker olma hayali kuran gençler ezilerek hayatını kaybetti
15:57 İBB suya yüzde 48 zam istiyor
15:38 Manchester United efsanesinden Altay Bayındır'ı yıkan sözler
15:27 Yeşilçam oyuncusu Leyla Somer, köpeklere torpil atan çocuğu tokatladı
15:26 Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza kesildi
15:23 İsrail, Hamas'ın şartlarını kabul etti! Netanyahu, esir takası anlaşmasını onaylamak için kabineyi bu akşam topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2023 18:01:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ülkeyi sarsan olay! Asker olma hayali kuran gençler ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement