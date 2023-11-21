Kongo'da askeri personel seçmeleri sırasında stadyumda izdiham meydana geldi. Olayda en az 37 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, askeri personel seçmeleri için Michel-Ornano Stadyumu'nun önünde toplanan gençlerin, stadyuma girişi sırasında izdiham çıktı. Birçok kişinin yaralandığı izdihamda, en az 37 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılar, Brazavil Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kongo ordusu çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 1500 askeri personel alımı yapacağını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Ülkeyi sarsan olay! Asker olma hayali kuran gençler ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika