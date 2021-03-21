Kongo Cumhuriyeti'nde oy kullanma işlemi sona erdi - Son Dakika

Kongo Cumhuriyeti'nde oy kullanma işlemi sona erdi

21.03.2021 23:53
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Kongo Cumhuriyeti'nde 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Kongo Cumhuriyeti'nde 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 2,5 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde yerel saatle 06.00'da başlayan oy kullanma işlemi sona erdi.

Seçim yarışında favori gösterilen mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun yanı sıra 6 aday yarıştı.

Seçim sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Başkent Brazavil'de oyunu kullanan Nguesso, basına yaptığı açıklamada, "Büyük bir memnuniyet içeresindeyim, çünkü ülkenin her yerinde halkın oy kullanmak için seferber olduğunu ve seçim sürecine katıldıklarını gördüm." ifadelerini kullandı.

Nguesso'nun en önemli rakibi olarak gösterilen muhalefet adayı Guy Brice Parfait Kolelas'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için bugün Fransa'ya sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, ulusal basında yer alan haberlere göre, oy kullanma işlemleri sırasında, ülkede internet ve sosyal medyaya erişim engeli konuldu.

Mevcut cumhurbaşkanı Nguesso son seçimlerde yüzde 60 oy aldı

Afrika'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan liderlerden 77 yaşındaki Nguesso, 24 Ocak'ta adaylığını açıklamıştı.

Nguesso, 5 milyon nüfuslu ülkede, son olarak 2016'da yapılan seçimde oyların yüzde 60'ını alarak 5 yıllığına göreve gelmişti.

Cumhurbaşkanı, 1997'den bu yana ülkeyi yönetiyor.

cumhurbaşkanı, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Cumhuriyeti'nde oy kullanma işlemi sona erdi - Son Dakika


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