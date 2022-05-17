Kongo'da 3 mahkum açlıktan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kongo'da 3 mahkum açlıktan hayatını kaybetti

17.05.2022 12:25
Kongo'da 3 mahkum açlıktan hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletindeki Butembo kasabasında 3 mahkumun açlıktan öldüğü belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletindeki Butembo kasabasında 3 mahkumun açlıktan öldüğü belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Butembo kasabasında bulunan Merkez Hapishanesi'nde 3 mahkum açlıktan öldü.

Hapishanede 250 kişilik kapasiteye rağmen 21'i kadın 853 mahkumun tutulduğu belirtiliyor.

Yeterince gıda ve ilaç bulunmayan hapishanede birçok mahkumun sağlık sorunu yaşadığı ileri sürüldü.

Butembo Merkez Hapishanesi Müdürü Aubin Luhavo, Kasım 2021'de, tedavi edilemeyen 4 mahkumun hayatını kaybettiğini duyurmuş, merkezi hükümete ve uluslararası yardım kuruluşlarına acil gıda ve ilaç yardımı çağrısında bulunmuştu.

Ülkedeki birçok hapishane, kapasitesinin çok üstünde mahkum bulundurduğu gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor.

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Kaynak: AA

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