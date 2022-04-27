Kongo'da 4 gün önce Ebola salgını ilan edilen eyalette aşılama başladı - Son Dakika
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Kongo'da 4 gün önce Ebola salgını ilan edilen eyalette aşılama başladı

27.04.2022 21:03
Kongo'da 4 gün önce Ebola salgını ilan edilen eyalette aşılama başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 4 gün önce Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinin Mbandaka şehrinde aşılama çalışması yürütülüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 4 gün önce Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinin Mbandaka şehrinde aşılama çalışması yürütülüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, salgın bölgesi Mbandaka'da 2 kişinin hayatına mal olan Ebola salgınına karışı 200 doz rVSV-ZEBOV Ebola aşısıyla ilk aşılama işlemleri gerçekleşti.

Ülkede şu ana kadar Ebola salgınından dolayı 2 kişi hayatını kaybetti, vakalarla temaslı 233 kişi tespit edildi.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Ekvador, Afrika, Kongo, Ebola, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo'da 4 gün önce Ebola salgını ilan edilen eyalette aşılama başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kongo'da 4 gün önce Ebola salgını ilan edilen eyalette aşılama başladı - Son Dakika
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