Kongo'da askeri kampa bombalı saldırı - Son Dakika
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Kongo'da askeri kampa bombalı saldırı

08.04.2022 00:03
Kongo'da askeri kampa bombalı saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletindeki bombalı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletindeki bombalı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Kivu Eyalet Valisi Patrick Muyaya, Goma şehrindeki Katingo askeri kampında bombalı saldırı meydana geldiğini duyurdu.

Muyaya, ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ölen kişilerin kimliği ve saldırıyı kimin yaptığı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

KDC'nin doğusunda iki haftadır Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo'da askeri kampa bombalı saldırı - Son Dakika


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