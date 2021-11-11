Kongo'da batan yolcu teknesinde 5 kişi öldü, 40 kayıp var - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Güney-Kivu eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi kayboldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Karehe bölgesinde bulunan Kivu gölünde yolcu taşıyan motorlu tekne battı.

Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi kayboldu. Kaybolanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üstünde yolcu ve malzeme taşıdığı iddia edilen gemide 120 yolcu olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede 8 Ekim'de Kongo Nehri'nde yine kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan tekne batmış, 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen bu tür deniz kazalarına, teknelerin ve gemilerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları sebep oluyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle halk, ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.