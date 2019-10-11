Son Dakika Haberleri: Kongo'da cumhurbaşkanlığı personelinin bulunduğu kargo uçağı düştü: 8 kayıp
Son Dakika Dünya Kongo'da cumhurbaşkanlığı personelinin bulunduğu kargo uçağı düştü: 8 kayıp

Kongo'da cumhurbaşkanlığı personelinin bulunduğu kargo uçağı düştü: 8 kayıp

2 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda, 8 kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağı düştü

Kongo'da cumhurbaşkanlığı personelinin bulunduğu kargo uçağı düştü: 8 kayıp, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, 8 kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağı düştü.


Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin danışmanı Vidiye Tshimanga, uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın tamamının hayatını kaybetmiş olmasından korktuklarını belirtti.

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Kongo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:51 
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