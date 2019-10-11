Kongo'da cumhurbaşkanlığı personelinin bulunduğu kargo uçağı düştü: 8 kayıp
2 saat önce
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda, 8 kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağı düştü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, 8 kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağı düştü.
Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin danışmanı Vidiye Tshimanga, uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın tamamının hayatını kaybetmiş olmasından korktuklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:51
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