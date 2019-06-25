Son Dakika Haberleri: Kongo'da Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi
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Kongo'da Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi

44 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi.

Kongo'da Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:58 
Kongo, Ekonomi
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