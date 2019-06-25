Kongo'da Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi
44 dakika önce
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi.
Kongo
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:58
Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi.
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