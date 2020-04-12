Kongo'da Fransa'ya ait sivil uçağa ateş açıldı - Son Dakika

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Kongo'da Fransa'ya ait sivil uçağa ateş açıldı
6 saat önce
Kongo Cumhuriyeti'ndeki Point Noire Havalimanında Fransız Hava Yollarına ait bir sivil uçağa ateş açıldı.
Kongo Cumhuriyeti'ndeki Point Noire Havalimanında Fransız Hava Yollarına ait bir sivil uçağa ateş açıldı.
Kongo Cumhuriyeti'ndeki Point Noire Havalımanında Fransız Hava Yollarına ait bir sivil uçağa ateş açıldı. Fransız Hava Yolları yetkilileri, yaptığı açıklamada Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan Point Noire Havalimanında Fransa'ya ait olan A330 tipi yolcu uçağına ateş açıldığını belirtirken, olayda can kaybı veya yaralanan bulunmadığını ifade etti. Yetkililer, uçağın Fransız vatandaşlarını tahliye etmek için Kongo'ya geldiğini ifade ederken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:50 Kaynak: İHA
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