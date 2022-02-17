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Kongo'da isyancı gruplarla barış müzakerelerini yürüten 8 barış elçisi kaçırıldı - Son Dakika

Kongo'da isyancı gruplarla barış müzakerelerini yürüten 8 barış elçisi kaçırıldı

17.02.2022 20:26
Kongo'da isyancı gruplarla barış müzakerelerini yürüten 8 barış elçisi kaçırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancılarla barış görüşmelerini yürütmeleri için gönderilen 8 barış elçisi kaçırıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancılarla barış görüşmelerini yürütmeleri için gönderilen 8 barış elçisi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Tshisekedi tarafından Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleriyle barış görüşmelerini yürütmesi ve isyancıları silah bırakmaya ikna etmesi için 2 gün önce Ituri eyaletinin Djugu kasabasına 8 barış elçisi gönderildi.

Aralarında, eski isyancı liderler Thomas Lubanga, Germain Katanga ve Floribert Ndjabu'nun da bulunduğu barış elçileri, Djugu'ya bağlı Bambu köyünde yerli hakla bir araya geldi.

Bambu'dan Bunia'ya doğru hareket eden barış elçileri, CODECO mensubu isyancılar tarafından kaçırıldı.

Elçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, isyancılarla yapılan müzakereler sonucu elçilerin serbest bırakılacağı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıları silah bırakmaya ikna etmek için bölgeye sık sık aracılar ve barış elçileri gönderiyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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cumhurbaşkanı, Silah, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo'da isyancı gruplarla barış müzakerelerini yürüten 8 barış elçisi kaçırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kongo'da isyancı gruplarla barış müzakerelerini yürüten 8 barış elçisi kaçırıldı - Son Dakika
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