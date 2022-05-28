Kongo'da isyancı saldırısında 21 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancı grubun saldırısında 21 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adı isyancı grup ülkenin doğusundaki Beni şehrinin Ben mevkisinde sivillere saldırı düzenledi.

Saldırıcıda 21 sivil hayatını kaybetti, birçok sivil kaçırıldı.

Ülkenin doğusunda güvenlik güçleri ile isyancı gruplar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı son 8 günde 72 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.