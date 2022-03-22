Kongo'da isyancılar kaçırdıkları 8 barış elçisinden birini serbest bıraktı - Son Dakika
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Kongo'da isyancılar kaçırdıkları 8 barış elçisinden birini serbest bıraktı

22.03.2022 20:16
Kongo'da isyancılar kaçırdıkları 8 barış elçisinden birini serbest bıraktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 35 gün önce rehin alınan 8 barış elçisinden biri serbest bırakıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 35 gün önce rehin alınan 8 barış elçisinden biri serbest bırakıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri tarafından kaçırılan 8 elçiden biri salıverildi.

Kaçırılan diğer 7 barış elçisinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından barış görüşmelerini yürütmeleri için 35 gün önce Ituri eyaletinin Djugu kasabasına gönderilen 8 barış elçisi CODECO üyeleri tarafından kaçırılmıştı.

Cumhurbaşkanı, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıları silah bırakmaya ikna etmek için bölgeye sık sık aracılar ve barış elçileri gönderiyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

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