Kongo'da isyancıların saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kongo'da isyancıların saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti

30.05.2022 13:30
Kongo'da isyancıların saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni şehrinde isyancıların saldırısında 15 sivil öldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni şehrinde isyancıların saldırısında 15 sivil öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni şehrinin Bulongo mevkisinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup, sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda, bölgedeki birçok evi ve aracı ateşe veren ADF üyeleri 15 sivili öldürdü.

ADF üyeleri köylülere ait hayvanları alarak bölgeden uzaklaştı.

Ülkenin doğusunda güvenlik güçleri ile isyancı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle son 10 günde 72 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kongo'da isyancıların saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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