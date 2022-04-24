Kongo'da M23 isyancı grubu barış görüşmelerinden çıkarıldı - Son Dakika
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Kongo'da M23 isyancı grubu barış görüşmelerinden çıkarıldı

24.04.2022 17:50
Kongo'da M23 isyancı grubu barış görüşmelerinden çıkarıldı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 21 Nisan'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile isyancı gruplar arasında başlayan barış görüşmelerinden "23 Mart Hareketi (M23)" adlı isyancı grup çıkarıldı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 21 Nisan'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile isyancı gruplar arasında başlayan barış görüşmelerinden "23 Mart Hareketi (M23)" adlı isyancı grup çıkarıldı.

KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Nairobi'deki barış görüşmelerinde alanın kararlara rağmen M23 üyelerinin ülkenin doğusundaki saldırılarına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, KDC'yi barış görüşmelerinde temsil eden Serge Tshibangu'nun, M23 üyelerinin saldırılarını "Anlaşmaları İnceleme Komisyonuna" aktardığı ve M23'ün barış görüşmelerinden çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Doğu Afrika Topluluğunun (EAC), 21 Nisan'da Nairobi'deki liderler toplantısında, silahlı gruplarla mücadeleye destek için KDC'ye asker gönderilmesi kararlaştırılmış ve isyancı gruplar ile KDC arasındaki barış görüşmelerine Kenya'nın ev sahipliği yapacağı bildirilmişti.

Ülkenin doğusunda Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında geçen ay başlayan şiddetli çatışmalar durdurulmuş, M23 üyeleri ele geçirdi bölgelerden geri çekilmeye başlamıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Nairobi, Nisan, Kenya, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kongo'da M23 isyancı grubu barış görüşmelerinden çıkarıldı - Son Dakika
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