Kongo'da öldürülen İtalyan Büyükelçi için devlet töreni düzenlendi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde saldırıda öldürülen Büyükelçi Luca Attanasio için İtalya'da devlet töreni düzenlendi.

İtalya'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçi Luca Attanasio ve jandarma görevlisi Vittorio Iacovacci için devlet töreni düzenlendi. Başkent Roma'da yapılan tören, yerel saatle 09.20'de Santa Maria degli Angeli Bazilikası'nda dini törenle başladı. Büyülelçi Attansio ve jandarma Iacovacci, daha sonra Cumhuriyet Meydanı (Piazza della Repubblica)'da yapılan devlet töreni ile son yolculuklarına uğurlandı.

Törene Kongo'da hayatını kaybeden diplomat ve güvenlik görevlisinin ailelerinin yanı sıra Başbakan Mario Draghi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico katıldı. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati temsil etti. Covid-19 önlemleri nedeniyle düzenlenen devlet törenine katılamayan Dışişleri personeli, Bakanlık binasının önünde saygı duruşunda bulundu.

İtalya'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ve koruması jandarma Vittorio Iacovacci Pazartesi günü Goma kenti yakınlarında Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, saldırı ile ilgili BM'den açıklama talep etmişti. Büyükelçi Luca Attanasio ve Jandarma Vittorio Iacovacci'nin cenazeleri cuma ve cumartesi günü memleketlerinde toprağa verilecek. - ROMA