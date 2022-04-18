Kongo'da sarhoş asker 5'i sivil 8 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Kongo'da sarhoş asker 5'i sivil 8 kişiyi öldürdü

18.04.2022 18:42
Kongo'da sarhoş asker 5'i sivil 8 kişiyi öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde sarhoş bir asker 3 mesai arkadaşını ve 5 sivili öldürdü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde sarhoş bir asker 3 mesai arkadaşını ve 5 sivili öldürdü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Bunia bölgesinde sarhoş bir asker görevli olduğu Bambu karakoluna girerek ateş etmeye başladı.

Öncelikle 3 mesai arkadaşını öldüren saldırgan asker, karakolun önünde bulunan 5 sivili de öldürdü.

Saldırgan diğer askerler tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yine aynı bölgede, 31 Temmuz 2020'de sarhoş bir asker aralarında çocukların da olduğu 12 sivili öldürmüştü.

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Kongo, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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