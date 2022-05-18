Kongo'da son 10 günde yaklaşık 100 sivil öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde, son 10 gündeki isyancı saldırılarında yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Ituri eyaletinde son 10 günde isyancı grupların saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık 100 sivilin öldüğünü bildirdi.

Dujarric, isyancıların en az 12 okul ve hastaneye saldırı düzenlediğini ve yılbaşından bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 500'ü aştığını belirtti.

Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, dün yine aynı bölgede 20 sivili öldürmüş ve 25 sivili rehin almıştı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.