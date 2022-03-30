Kongo'da son 3 ayda 400 sivil öldürüldü, 83 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kongo'da son 3 ayda 400 sivil öldürüldü, 83 bin kişi yerinden edildi

30.03.2022 01:52
Kongo'da son 3 ayda 400 sivil öldürüldü, 83 bin kişi yerinden edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda devam eden çatışmalarda, son 3 ayda 400 sivil öldürüldü, 83 bin kişi yerinden edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda devam eden çatışmalarda, son 3 ayda 400 sivil öldürüldü, 83 bin kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi resmi sitesinde, KDC'nin Ituri eyaletinde uzun süredir devam eden çatışmalardan dolayı, 1 Ocak 2022'den bu yana, 83 bin kişinin yerinden edildiği, 400 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

Ituri'de devam eden çatışmaların endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulanan bildiride, bölgede yardım kuruluşlarının faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi.

Bildiride, çatışmaların şiddetinin her geçen gün arttığının altı çizilerek, sadece son 2 haftada, Ituri'nin İrumu kentinde 80 sivilin öldürüldüğü bilgisi verildi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin Ituri eyaletinde yerinden edildiği belirtilen bildiride, 5 milyon nüfuslu eyalette 3 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Ülkede iki gündür Kongo ordusu ile ülkenin doğusunda bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan 23 Mart Hareketi (M23) üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

YORUMLAR
500
BM'den uluslararası sulardaki mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması BM'den uluslararası sulardaki mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması BM: 'Ukrayna'da 104'ü çocuk bin 179 sivil öldü' BM: 'Ukrayna'da 104'ü çocuk bin 179 sivil öldü'

Birleşmiş Milletler, Kongo, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo'da son 3 ayda 400 sivil öldürüldü, 83 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:58:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kongo'da son 3 ayda 400 sivil öldürüldü, 83 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement