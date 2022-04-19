Kongo'da tekneye ateş açan bir asker 8 sivili öldürdü - Son Dakika
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Kongo'da tekneye ateş açan bir asker 8 sivili öldürdü

19.04.2022 22:09
Kongo'da tekneye ateş açan bir asker 8 sivili öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde bir tekneye ateş açan asker 8 yolcuyu öldürdü, 7 yolcuyu yaraladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde bir tekneye ateş açan asker 8 yolcuyu öldürdü, 7 yolcuyu yaraladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletinin Fizi bölgesi yakınlarındaki Tanganika Gülü'ne açılmak üzere olan teknenin yolcularına sarhoş bir asker ateş açtı, teknedeki 8 yolcu hayatı kaybetti, 7 yolcu yaralandı.

Saldırgan asker bölge sakinleri tarafından linç edildi.

Dün de Ituri eyaletinde yine sarhoş bir asker 3 mesai arkadaşını ve karakolun önünde buluna 5 sivili öldürmüştü.

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Kongo, Asker, Fizy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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