Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Goma şehrinde, yabancı askerlerin ülkedeki varlığını protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Goma'da, ülkede bulunan yabancı askerlerin varlığı protesto edildi.
Göstericilere karşı polisin gerçek mermi kullandığı iddia edilen gösterilerde, 1 polis ve 1 gösterici hayatını kaybetti.
KDC ve Ruanda'nın geçen hafta güvenlik anlaşması imzaladığı ve anlaşma kapsamında Ruanda askerlerinin, Goma'da askeri üs kuracağı iddia edilmişti.
KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni'nin talebi üzerine, Uganda ordusunun isyancılarla mücadele için ülkesine asker göndermesine onay vermişti.
Uzun süredir çatışmaların yaşandığı bölgede, KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kongo'da, yabancı askerlerin protesto edildiği gösterilerde 2 kişi öldü - Son Dakika