Son Dakika Haberleri: Kongo'daki Ebola Vakaları, Sudan'ı Alarma Geçirdi

Kongo'daki Ebola Vakaları, Sudan'ı Alarma Geçirdi

1 saat önce

Güney Sudan'daki ebola sağlık örgütü, sınır komşusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde artan ebola vakaları nedeniyle yüksek alarma geçti.

Kongo'daki Ebola Vakaları, Sudan'ı Alarma Geçirdi, System.String[]
Güney Sudan'daki ebola sağlık örgütü, sınır komşusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde artan ebola vakaları nedeniyle yüksek alarma geçti.

Güney Sudan'ın Batı Equatoria bölgesindeki ebola sağlık örgütü, ebola vakalarının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde artmaya devam etmesi nedeniyle yüksek alarmda olduğunu açıkladı. Güney Sudan ile sınırlarını paylaşan Kongo'nun kuzeyinde ebola vakası nedeniyle 300'ün üzerinde ölüm vakası ile 500'den fazla ebola vakası tespit edildi.

Ebola sağlık örgütü sözcüsü Dr. Natalia, sağlık örgütünün yüksek alarmda olduğunu ve ekiplerinin, tarama sistemlerinin kurulduğu Sakure ve Nabiapai gibi sınır noktalarında konuşlandırıldığını belirtti. Natalia, insanların Ebola hakkında yanlış bilgi edindiklerini, Batı Equatoria'nın Kongo'ya yakın olması nedeniyle salgının Güney Sudan'a kolayca girebileceğini söyledi.

Batı Equatoria bölgesindeki ebola sağlık örgütü herhangi bir şüpheli vakanın gecikmeden incelenmesi için bölgedeki tüm köylerde ebolanın şüpheli semptomlarını izlemeye devam ediyor. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:39 Kaynak: İHA

Güney Sudan, Kongo, Politika
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