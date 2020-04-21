Kongo'daki sel felaketinde ölü sayısı 46'ya yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel nedeniyle ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti sele teslim oldu. Ülkede meydana gelen sel baskınlarında ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi. Nehir taşkınlarına ve heyelana neden olan sel felaketinde yaklaşık 3 bin 500 ev yıkıldı. Çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirilirken, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye, koronavirüs tedbirleri nedeniyle insani yardım malzemelerinin gönderilmesinin zorlaştığı ifade edildi...