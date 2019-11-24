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Kongo'daki uçak kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi

6 saat önce

Kongo'nun Goma kentinde küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Kongo'daki uçak kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi, System.String[]

Kongo'nun Goma kentinde küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki Goma kentinde Dornier-228 tipi küçük uçak bir yerleşim bölgesinde evin üzerine düştü. Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 16 yolcu ve 2 mürettebattan kurulan olmadığı ifade edildi.

Kaza sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği, ölenler arasında uçağın düştüğü mahalle sakinlerinin de bulunduğu kaydedildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından biri çocuk 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

(İHA)

Kongo, Goma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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Kongo'daki uçak kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi
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