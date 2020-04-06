Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı (2) - Son Dakika

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Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı (2)
6 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERAntalya'nın Alanya ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan, aralarında Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu Ali S. (27), Ebubekir Y. (27), Emre K. (25) ve Adams M.'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan, aralarında Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu Ali S. (27), Ebubekir Y. (27), Emre K. (25) ve Adams M.'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, jandarma eşliğinde adliyeye sevk edildi.Öte yandan olay yerinde yapılan inceleme sonucu jandarma, şüphelilerin araziye patlayıcı düzenek kurduğunu belirledi. Yapılan titiz çalışmaların ardından düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:14 Kaynak: DHA
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