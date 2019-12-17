Kongo Demokratik Cumhuriyeti 291 Ruandalı ayrılıkçıyı ülkesine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti 291 Ruandalı ayrılıkçıyı ülkesine teslim etti - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti 291 Ruandalı ayrılıkçıyı ülkesine teslim etti

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda karşıtı eylemlerde bulunan 291 kişiyi ülkesine teslim etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti 291 Ruandalı ayrılıkçıyı ülkesine teslim etti, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda karşıtı eylemlerde bulunan 291 kişiyi ülkesine teslim etti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Güney Kivu eyaletindeki Kalehe bölgesinde ordu mensuplarının yürüttüğü askeri operasyonlarda yakalanan 291 Ruandalı ayrılıkçı, ülkesine iade edildi.

Bir süredir devam eden operasyonlarda yaklaşık 2 bin kişinin yakalandığı ve bu kişilerin arasında üst düzey Ruandalı ayrılıkçı liderlerin de olduğu aktarıldı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatan ordu, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri'ni (FDLR) hedef almaya başlamıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın, kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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