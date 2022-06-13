Kongo Demokratik Cumhuriyeti askerleri Uganda'ya sığındı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti askerleri Uganda'ya sığındı

13.06.2022 19:08
Kongo Demokratik Cumhuriyeti askerleri Uganda'ya sığındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından KDC askerlerinin Uganda'ya sığındığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından KDC askerlerinin Uganda'ya sığındığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, KDC ordusu ile M23 isyancıları arasında 10 Haziran'da tekrar başlayan çatışmalar bugün en şiddetli seviyeye ulaşırken, isyancılar Bunagana sınırını ele geçirdi.

Çatışmalar sonrası bölgedeki 150'den fazla KDC askerinin Uganda'ya sığındığı aktarıldı.

KDC askerlerinin sınırı geçtikten sonra Uganda makamlarına teslim olduğu kaydedildi.

Askerlerin sınırı geçerken çekilen videoları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Uganda'nın sınır bölgesi Kisoro'nun Bölge Komiseri Hajji Shafique Ssekandi Ssengoba, Uganda'ya kaçan KDC askerleri hakkında henüz bir bilgisinin olmadığını söyledi.

KDC hükümeti ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

KDC'nin doğusu, Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Kasika bölgelerinde bugün de şiddet eylemleri yaşanmaya devam ediyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti askerleri Uganda'ya sığındı - Son Dakika

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