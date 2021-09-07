Üye Girişi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

07.09.2021 20:22
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ülkesi ile Türkiye arasındaki iş birliğinin ve dostane ilişkilerin daha da güçleneceğini vurguladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ülkesi ile Türkiye arasındaki iş birliğinin ve dostane ilişkilerin daha da güçleneceğini vurguladı.

Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Afrika Birliği'nin de (AfB) dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Tshisekedi, "Dolayısıyla bu aslında bizlerin iş birliğine her alanda ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. Türkiye ile her alanda iş birliğine hazır olduğumuzun bir göstergesi. Bu sadece daha da güçlenerek, ivme kazanarak devam edecektir." dedi.

Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kasımın ikinci yarısında Türkiye'de Türkiye-Afrika zirvesini düzenleme konusunu ele aldıklarını dile getirdi.

Afrika'nın önünde büyük bir hedef bulunduğunu kaydeden Tshisekedi, Afrika kıtasında serbest ticaret bölgesini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Tshisekedi, Türkiye'nin Afrika kıtası ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için iş birliğini genişleteceğini, önemli bir ekonomik iş birliğini hayata geçirme imkanına sahip olacağını belirtti.

Görüşmede Gine'deki askeri darbeyi kınadıklarını kaydeden Tshisekedi, devrilen Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

Öte yandan, ülkesinin doğusunda "şiddet girişimleri" olduğunu hatırlatan Tshisekedi, "Topraklarımızda yaklaşık 24 saat önce bir saldırı yaşandı ve bu barbar eylem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu doğrultuda biz iki ülkeyle askeri anlamda bir işbirliğini hayata geçirmek ve silahlı kuvvetlerimizin teknik anlamda ve her anlamda kapasitesini güçlendirmek istiyoruz. Bunu, söz konusunu şiddet unsurlarını topraklarımızdan arındırmak niyetiyle gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye bizlerle birlikte tarım alanında birçok projeye hayata geçirecektir"

Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ülkesinin kalkınması ve hedefleri kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarından bahsettiklerini belirterek, "Her iki alanda da çok büyük potansiyelimizin olduğunu aktardık. Türkiye ise bizlerle birlikte tarım alanında birçok projeyi hayata geçirecektir ki tarım alanı da bizim önceliklerimizden birisidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, maden kaynakları alanında da her iki ülkenin de yararına olacak şekilde kazan-kazan ilkesi doğrultusunda birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Altyapı konusunun önemine işaret eden Tshisekedi, bu konuda birkaç Türk firmasıyla görüştüklerini ve Türk şirketlerinin ülkede büyük çaplı projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

Tshisekedi, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki iş birliği ve dostane ilişkiler ve Türkiye'nin Afrika ile olan olumlu ilişkileri iyi gitmektedir. Bu iş birliği daha da güçlenecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, misafirperverliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz 00:37 Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın 00:36 Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı 23:55 Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı
Meteoroloji'den milyonlarca insanımızın yaşadığı şehirlere sarı kodlu uyarı! Rüzgar 80 km hızla geliyor 23:02 Meteoroloji'den milyonlarca insanımızın yaşadığı şehirlere sarı kodlu uyarı! Rüzgar 80 km hızla geliyor İlber Ortaylı'dan tartışma yaratan sığınmacı yorumu: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var 22:43 İlber Ortaylı'dan tartışma yaratan sığınmacı yorumu: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu 20:52 Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti 20:10 Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19:30 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:49 Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek
18:48 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi
18:10 Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastane sürecini gözyaşları içinde anlattı
17:52 Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler
17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir
17:40 Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü
17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
17:26 Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi
16:54 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti
Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara "seçilmiş" kelimelerle gönderme         
01:20
Selçuk Bayraktar bizzat müjdeledi! Yerli İHA'lara Selçuk Bayraktar bizzat müjdeledi! Yerli İHA'lara "agresif" özellik geliyor         
00:37
A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik         
00:20
Türkler, Hollanda'da Türkler, Hollanda'da "Kral"ı tahtından indirdi! Burak Yılmaz oyundan çıkarken ıslıklandı         
23:16
Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu         
22:54
Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu         
22:03
İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı         
20:33
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti 40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti         
18:52
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson'dan çıplaklık itirafı: Akşamları evde sütyensiz dolaşıyorum Dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson'dan çıplaklık itirafı: Akşamları evde sütyensiz dolaşıyorum         
18:48
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı         
09:07
60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri açıklandı! Sinovac detayı endişelendirdi 60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri açıklandı! Sinovac detayı endişelendirdi         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 03:09:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement